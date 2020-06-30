YÖK, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesindeki öğrencilerin, garantör üniversite Marmara Üniversitesine aktarılmasına karar verdi.
Kapatılan İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri, Marmara Üniversitesine aktarılacak
30.06.2020 - 20:29 | Son Güncelleme: 30.06.2020 - 20:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
YÖK, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesindeki öğrencilerin, garantör üniversite Marmara Üniversitesine aktarılmasına karar verdi.
Etiketler : yök,istanbul şehir üniversitesi,marmara üniversitesi,
714750 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/714750.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER