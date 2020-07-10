Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Okulların açılması, bir ülkenin geleceğinin açılması demektir” diyen Bakan Selçuk “Çocukların eğitim hakkı var. Bunu ellerinden alamayız. Onların ve öğretmenlerimizin sağlığı bizim için çok önemli. Bugünden okulların açılıp açılmayacağı yönünde net bir şey söylememiz mümkün değil. Biz takvimi ortaya koyduysak bunun gerekçesi şu; mevzuat gereği tarihi açıklamak zorundayız. 31 Ağustos dediysek, o tarihte açılacağını temenni ediyoruz. Şartlar elverişli olursa da ‘Bunu o tarihte açacağız’ demeye çalışıyoruz. Bütün planlarımızı buna göre yaptık. Aylardır hazırlanıyoruz. Eğer sağlıklı bir ortam sağlanamazsa okulları açmayız ve uzaktan eğitime devam ederiz. Ya da çocuklar haftanın belirli günleri gelsin denilirse ona göre hareket ederiz. Veliler emin olsun, gereken her türlü tedbiri alıyoruz” diye konuştu.

'TABİİ' İLE EĞLENCELİ EĞİTİM

Bakan Ziya Selçuk, ders tekrarı yapmak ve yeni bilgiler öğrenmek isteyen ortaokul öğrencileri için hazırlanan ‘Tabii’ adlı mobil uygulamayı tanıttı. Selçuk “Tabii ile öğrenciler, oyun yoluyla eğlenerek öğrenecek. Uygulamada kâğıt kalem yok, sadece 60 saniye içinde belli soruları cevaplayacaklar” dedi.