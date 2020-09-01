Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgını sebebiyle 18 Eylül Cuma gününe kadar uzaktan yürütülecek 2020-2021 eğitim-öğretim yılı dün başladı. Her zamanki gibi bu sene de okullar, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla açıldı. Ancak bu defa öğrenciler evlerinden eşlik etti. Öğretmenler ise sosyal mesafe kuralına uyarak bahçede sıra oldu. Daha sonra Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un saat 09.00’da Ankara’daki Muazzez Karaçay İlkokulundan zili çalmasıyla ders başı yapıldı. Bakan Selçuk “İlk defa öğrencisiz bir sınıfta bulundum. Benim için çok büyük burukluk. Öğretmenler, çocuklar birbirlerine hasret. Ancak risk varsa biz yokuz” dedi. Daha sonra bir toplantıda konuşan Selçuk “Uzaktan eğitimle ilgili salgın çıkmadan evvel de hedefler söz konusuydu. Bu dönem bizim açımızdan mevcut kapasiteyi ve çalışmaları çok daha ileri taşımanın vesilesi oldu. Bunun bizim için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Başlangıçta yaklaşık 40 bin öğrenci canlı ders alabiliyordu. Bu sayı şu an bir milyona yaklaştı” açıklamasında bulundu. İHA