Oyun, eğitim ve etkinlik atölyelerini aynı çatı altında buluşturan İhlas Koleji Çocuk Akademisi; 18 ay ve üzeri çocukların fiziksel, nörolojik, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerinin desteklendiği eğlenceli bir gelişim programı olarak ön plana çıkıyor. Bu akademide çocukların tüm hayatları boyunca kullanacakları becerilerin alt yapısının oluşturulması hedefleniyor. Haftanın beş günü sabah ve öğle olmak üzere iki grup hâlinde düzenlenen etkinliklerde çocuklar anneleriyle birlikte oyun ve sportif aktivitelerin yanında birçok atölye çalışmasına da katılabiliyorlar. Akademide müzik, gıda, doğa, seramik, sanat, ışık, duyu, Türkçe-dil, İngilizce ve denge atölyelerinde uzman eğitimciler eşliğinde çocuklar çeşitli becerilerini geliştirebiliyor. Yaşanan pandemi süreci nedeniyle hijyen kurallarının en üst seviyede uygulandığı İhlas Koleji Çocuk Akademisi’nde anne ve çocuklar ateşleri ölçüldükten sonra atölyelere giriş yapabiliyor. Sürekli kullanım alanları ve materyaller de düzenli olarak dezenfekte ediliyor. İHA
İhlas Koleji Çocuk Akademisi açıldı
18.09.2020 - 05:50 | Son Güncelleme: 18.09.2020 - 05:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İhlas Koleji yeni bir uygulamaya imza atarak Ispartakule Bizimevler 3’de çocuk akademisi açtı.
Etiketler : ihlas koleji,
732672 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/732672.aspx
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