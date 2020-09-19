Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Üniversite sınavı sonrası öğrenciler ilk tercihlerini yaparak okul kayıtlarını yaptırdı. Henüz bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ise ek tercihler başladı. Adaylar, boş kalan kontenjan için 23 Eylül’e kadar başvurabilecek. Toplam 145 bin 714 boş kontenjan var. Gazetemize konuşan uzmanlar ek yerleştirme için uyardı:

Eğitim uzmanı Salim Ünsal: Baraj bulunan gözde bölümlerde tercih şansınız sürüyor. Bazı programların kontenjanları yüksek, bazıları ise 1-2 gibi düşük sayıda olabilir. Şansınızı yükseltmek için tercihlerinizi salt yüksek kontenjanlı programlardan yapmak zorunda değilsiniz. Orada yığılma olabileceğini unutmayın. 24 tercih hakkınız bulunuyor. İsteyen aday tek tercih yapabileceği gibi isteyen 24 tercihin tamamını kurallara uygun doldurabilir. Her tercihin ayrı bir şans... Ek yerleştirme tercihlerinde okulun puanının hemen üzerinde bulunmanız şansınızı azaltan bir unsurdur. 320 ile kapatmış bir programa 321 puanlı adaylardan önce 330 puanlı adayların yerleşeceği gerçeğini unutmayın. “Hoca’m yerleştim ama kaydolmadım ek tercih yapabilir miyim” sorusu ise boş bir sorudur. Ek yerleştirme ücretini ödemeyi de unutmayın.

Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş: İlk yerleştirmede adaylar bu yıl aldıkları puanları geçen yılın puan ve başarı sıraları ile karşılaştırarak tercih yaptıklarından dolayı başarı sıralarına göre tercihlerini oluşturmuşlardı. Artık elimizde puanlar da olduğundan dolayı ek yerleştirmeler puana göre yapılacak. Ek yerleştirme kurallarını göz önünde tutarak öncelikle istek sıranız ve gerçekten sevdiğiniz bölümler olmak üzere kendiniz için en uygun tercih listesini oluşturun. Ek yerleştirmede üniversiteler tarafından yeni bölüm ve programlar da açılmayacaktır.