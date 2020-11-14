Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Okullar ara tatile girdi. Birinci dönem ara tatili, 20 Kasım’da sona erecek. Peki, bu tatili nasıl geçirilmeli, hem öğrenciler hem de veliler nelere dikkat etmeli soruları cevap bekliyor. Rehberlik Koordinatörü Sibel Durak dikkat edilmesi gereken noktaları tek tek sıraladı... Bunların başında öğrencilerin ara tatil döneminde gerçek anlamda tatil yapmaları ve dinlenmiş olarak yeni döneme başlamaları geliyor. Durak, öğrenciyi zorlamamak gerektiğinin altını çiziyor ve ekliyor: Her anne baba, çocuğunun yeterliliklerini bilir. Bu nedenle öğrenciyi zorlamak, ona hem uzun hem de kısa vade de zarar verir. Bunun yerine başarılı olduğu alanları fark etmek ve bu doğrultuda hedefler belirlenmesine yardımcı olmak faydalı olacaktır. Sınav dönemlerinde çocuklarımızla daha fazla kaliteli zaman geçirmemiz gerektiğini unutmayın.

İKİ ADIM ÖNE GEÇİYOR

Sibel Durak "Sınav sonrasında birçok öğrenciden 'zamanım yetmedi tüm soruları cevaplayamadım' gibi sözleri çok duyarız. Yeterince kitap okuyan öğrenciler soruları okurken kelimelere daha çok yoğunlaşırlar. Okuma alışkanlığı kişinin çözümleme becerisini artırarak çabuk ve doğru kararlar almasına yardımcı olur. Yeni sınav soru tiplerine baktığımızda sadece Türkçe testinde değil, tüm derslerde uzun açıklamalar ve yönergeler olduğunu görüyoruz. Kitap okuma alışkanlığı öğrencileri bu noktada iki adım öne geçirecektir” dedi.

Eğitim uzmanları spor yapmanın da önemine vurgu yapıyor. Durak ”Spor öğrenmeyi kolaylaştırır, birey spor yaparken öğrenilen bir hareketi öncelikle zihninde canlandırır, nasıl yapabileceğini anımsar ve davranışa döker. Bu da çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlar, zekâsını daha iyi kullanmasına fırsat verir. Bu konuda çok sayıda bilimsel makale bulunmaktadır. Ara tatil döneminde düzenli spor yapılması tüm öğrencilere katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

UYUM SÜRECİ ZORA GİRMESİN

Ara tatil dönemlerinde öğrenciler kadar velilerin de dikkat etmeleri gereken noktalar var. “Ders çalış” baskısı konusunda uyaran Durak şunları sıraladı:

∂ Tatil boyunca çocuklara keyif alacakları, ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda aktiviteler sağlanmalı

∂ Tatilde çocuklarla zaman geçirmeye özen gösterilmeli

∂ Bu dönemde hafif tekrarlarla ve ödevlerini yaparak derslerden kopmaması sağlanmalı

∂ Tatilde çalışma programı yaparken çocuğun da fikri alınmalı. Günün hangi saati ders çalışılacağına birlikte karar verilmeli

∂ Çocuğun televizyon ve bilgisayar kullanım süresi de bir hayli önemli. Kararı çocuğa bırakırsanız, büyük ihtimalle sınırsız kullanım hakkı isteyecektir. Buradaki denge, aşırıya kaçılmadan kullanım hakkı verilmesi ile korunabilir.

Ve eğitim uzmanlarından son bir not: Tatilin öncelikle çocuğunuzla keyifli zaman geçirmek için bir fırsat olduğu unutmayın. Derslere biraz ara verseler de bunun sömestre kadarki dönem için yeni bir enerji oluşturacağınızdan kuşkunuz olmasın.

HERKESİN DESTEĞİ GEREKİYOR

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Maskeni tak, çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var" dedi.