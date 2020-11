Türkiye Gazetesi

TRT Haber'de açıklamalarda bulunan Selçuk, "Kreşler açılacak mı?" sorusuna, "Bugün içinde olumlu bir haber yansıyacak diye düşünüyorum" karşılığını verdi.

Selçuk'un açıklamalarından başlıklar şöyle:

-Mobil bir uygulama yaptırdık ve bu uygulama ile her bir sınıf düzeyinde her öğrencimizin kendisinin, ailesinin, öğretmenin, okul yöneticilerinin, servis şoförlerinin tamamının günlük olarak temaslı ve pozitif durumunu izleme imkanımız var. Bunu her gün değerlendirirken şunu fark ettik. Toplumdaki genel artış okullarımızı da riske sokma ihtimalini doğuruyor. O yüzden belli bir noktaya geldiğimizde bizim de Bilim Kurulu ile istişare ederek 'okulların kapanmasını tavsiye ediyoruz' biçiminde tavsiye kararı çıktıktan sonra 'Hayır kapatmıyoruz' dememizin bir anlamı yok.

-Bugüne kadar yapılan sınavların tamamı geçerli. Notlar e-okula girilmeye başlandı.

-4 Ocak'a kadar olan dönem için risk yüksek. Bu tarihe kadar öğrencilere staj yok.