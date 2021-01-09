Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

'Atölyevim'de görerek ders

Kayseri Merkez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Şefi Ömer Uysal uzaktan eğitim çerçevesinde okuldaki motor parçalarını evine taşıyarak küçük bir atölye oluşturdu ve öğrencilerine burada ders veriyor. Kendi değimi ile motor parçalarından oluşturduğu Atölyevim’de bilgisayarı ve motor parçaları ile derse her zaman hazır olan Ömer Uysal "Canlı dersler başladığından bu yana derslerimizi bilgisayardan veya yazılı olarak anlatmaktan çok dersleri uygulamalı yapmaya çalıştık. Yüz yüze eğitim olmadığı için bu çocukların görerek öğrenmesi zor. Sitelerden seyrettirebildiğimiz gibi öğrencilerin canlı olarak görmesi daha iyi. Yeri geldiğinde ölçü aletlerini yanıma alarak aşağıya iniyorum ve aracımın başında canlı olarak göstermeye çalışıyorum. Gönül isterdi ki, bu işleri öğrencilerle birlikte yapabilsek. Yüz yüze eğitime pandemi sebebiyle ara verilince bu şekilde ders veriyoruz" dedi. Uysal "Ben evimi atölyeye çevirdim. Buraya kısaca ‘Atölyevim’ diyorum. Dersleri böyle uygulamak daha faydalı oluyor" dedi.

Akıllı gözlükle anatomi dersi

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Covid-19 pandemisi sebebiyle çevrim içi eğitimde önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Pandemide fi-jital eğitimin gerçekleştiği bu dönemde anatomi dersi, akıllı gözlükle veriliyor. Vuzix tarafından üretilen akıllı gözlük ile öğrenciler ders sırasındaki bütün uygulamaları hocalarının gözünden eş zamanlı olarak istedikleri yerden ekranları başında seyredebiliyor.

Bilime ve teknolojiye yaptığı yatırımlarıyla fi-jital üniversite kavramını benimseyen üniversite, Covid-19 pandemisine uygun uzaktan eğitim uygulamalarını, “akıllı gözlük ile anatomi dersleri”ni başlatarak bir adım öteye taşımış oldu. Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Usta’nın senkron anatomi derslerinde kullandığı akıllı gözlük sayesinde öğrencilerin bir kısmı seyreltilmiş ortamda dersi hem bire bir hem de dev ekrandan izliyor. Öğrencilerin bir kısmı da HD kamera ile donatılmış gözlükle dersin tüm ayrıntılarını evindeki bilgisayarında hocasının gözünden takip edebiliyor.

Odası sınıf oldu

Muş'un Varto ilçesinde öğrencilerin uzaktan eğitime katılabilmeleri için evine internet bağlatan köy muhtarı Veli Kaya, sınıfa dönüştürdüğü odada çocukların ders yapmalarına imkân sağlıyor. Muhtar Kaya “Ders çalışmak veya EBA TV’ye bağlanmak isteyen öğrenciler evime geliyor, sınıfa çevirdiğim odada kendi evlerindeymiş gibi derslerini yapıyorlar” diye konuştu.