Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Hacettepe Üniversitesi Bilişim ile Eğitim Bilimleri Enstitülerine 2020-2021 eğitim–öğretim yılı bahar döneminde lisansüstü programlara sınavla Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Yabancı Uyruklu öğrenciler alınacak. Posta ile aday kaydı yapılmayacak.

Adayların; 11 Ocak 2021-05 Şubat 2021 tarihleri arasında; Bilişim Enstitüsüne, (http://www.bilisim.hacettepe.edu.tr/) 11-22 Ocak 2021 tarihleri arasında ise Eğitim Bilimleri Enstitüsüne (http://egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/) başvurmaları gerekmektedir.

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