Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Koç Üniversitesi Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına tam zamanlı öğretim üyeleri alacak. 13 Ocak 2021 başlayan başvurular 28.01.2021 günü mesai bitiminde sona erecek.
Koç Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak
13.01.2021 - 18:42 | Son Güncelleme: 13.01.2021 - 18:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koç Üniversitesi 9 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.
Etiketler : Koç Üniversitesi,
759734 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/759734.aspx
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