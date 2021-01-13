Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Koç Üniversitesi Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına tam zamanlı öğretim üyeleri alacak. 13 Ocak 2021 başlayan başvurular 28.01.2021 günü mesai bitiminde sona erecek.

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