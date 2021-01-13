Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26, 25 ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.
Yeditepe Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak
13.01.2021 - 18:49 | Son Güncelleme: 13.01.2021 - 18:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü, 7 öğretim üyesi almak üzere ilan açtı.
Etiketler : yeditepe üniversitesi,
759735 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/759735.aspx
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