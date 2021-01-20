MEB: "8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak"
MEB: Yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak
20.01.2021 - 20:35 | Son Güncelleme: 20.01.2021 - 21:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MEB: "8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak"
Etiketler : meb,
761389 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/761389.aspx
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