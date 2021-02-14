Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020-2021 eğitim-öğretim yılının ikinci devresi, köy okullarında, yüz yüz eğitimle, kademeli olarak, yarından itibaren başlıyor. Yüz yüze eğitim, liselerde ise, 12. sınıflar için 1 Mart'ta "seyreltilmiş sınıf" uygulamasıyla sürecek. Türkiye genelinde okullar öğrencilere hazılanırken, öğretmenler de canla başla bakım ve onarıma yardımcı oluyor. Ordu'daki köylerde öğretmen ve idareciler, öğrencilerine kavuşacak olmanın heyecanıyla okullarını âdeta bayram havasında yeni eğitim dönemine hazırlıyor. Altınordu ilçesine 29 kilometre uzaktaki Gerce Mahallesi'nde bulunan altı derslikli Şehit Bülent Demirkaya İlkokulu idareci ve öğretmenleri, öğrencilerin rahat ortamda ders görmesi için kolları sıvadı. Hijyenik bir ortam için bütün okul baştan aşağı temizlenirken sınıflara öğretmen ve öğrencilerin kullanacağı kolonya ve maskeler konuldu, birçok alana da dezenfektan cihazı yerleştirildi, ikaz yazıları asıldı. Sınıf öğretmeni Ercan Kenar, öğretmenliğin farklı bir meslek olduğunu söyleyerek “Çocuğun gözüne bakmadan uzaktan bir nebze halletmeye çalıştık; ama yüz yüze eğitimi sabırsızlıkla bekliyoruz. Hazırız. Nasipse 15 Şubat’ta çocuklarımızla kavuşacağız” dedi.