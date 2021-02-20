Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Üniversite diplomasının raf ömrünün artık beş yıl olduğunun altını çizen MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, “Şimdinin öğrencileri 90-110 yıl yaşayacak, 40-60 yıl çalışacak, 10-30 defa iş değiştirecek. İşin geleceğinde bütün kurumlar küçülecek, kurumsallık prestij yitirecek. Kurum içi girişimcilik programlarını daha çok konuşacağız, psikolojik sermayenin, duygusal zekânın ve özgünlüğün değeri artacak” dedi.

ÜÇ MİLYON YENİ İŞ KOLU

Google Türkiye Pazarlama Lideri (CMO) Işıl Heves, “Önümüzdeki 10 senede üç milyondan fazla yeni iş kolu ortaya çıkacak. 21 milyon çalışanın iş gücünde kalması için yeni beceriler kazanması gerekiyor. Çok küçük yaşlardan başlayarak, istihdam edilebilirliği güçlendirecek programları konuştuğumuz bir dönemdeyiz” diye konuştu.

İŞLER KOLAYLAŞACAK

Zihin Haritaları Tasarımcısı Dr. Chris Kutarna “yapay zekâ” başlığı altında “Yapay zekayı konuşurken hâlâ insan zekâsını temsil eden ifadeleri kullanıyoruz. Yapay zekâ, insanların işini yapmayacak; sadece işlerimizi kolaylaştıracak. Temelinde matematik ve algoritmalar var ve algoritmada her zaman eksiklikler olacak” dedi.