Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademisyen alacak
28.02.2021 - 12:51 | Son Güncelleme: 28.02.2021 - 12:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü, akademisyen alınacağını duyurdu.
Etiketler : İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
771097 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/771097.aspx
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