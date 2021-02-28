Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 26. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Profesör Kadrosuna Atanma koşullarını düzenleyen 12., 13., 14. ve 15. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademisyen alacak
28.02.2021 - 13:04 | Son Güncelleme: 28.02.2021 - 13:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü, akademisyen alınacağını duyurdu.
Etiketler : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi,
771101 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/771101.aspx
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