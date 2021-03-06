Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) verilerine göre Türk kadınının eğitim oranı ve akademik hayattaki varlığı arttı. 2003’te üniversitelerdeki öğretim üyelerinin yüzde 38’ini kadınlar oluştururken bu oran geçen yıl yüzde 45’e yükseldi. Yine 2003’te 27 bin 380 araştırma görevlisinin yüzde 42’si kadındı. Şimdi ise 51 bin olan araştırma görevlisinin yüzde 51’i kadın. Yani 25 bin 847 kadın araştırma görevlisi var. Bu arada, yükseköğretimde kız öğrenci sayısı da çoğaldı. Geçen yıl öğrencilerin yüzde 48,12’sini kızlar oluşturdu. 2002’de yüzde 43,14 olan lisans eğitimi alan kız öğrencileri oranı geçen yıl yüzde 47,33’e çıktı. Ön lisanstaki kız öğrencilerin oranı ise 2002’de yüzde 35,67 iken 2020’de yüzde 51,1 oldu. 2002’de yüzde 39,36 olan lisansüstü kız öğrenci oranı da 2020’de yüzde 8,29’luk yükselişle 47,65’e yükseldi. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlarında doktoralı insan kaynağını yetiştirmeyi hedefleyen ‘YÖK 100/2000 Doktora Projesi’ kapsamında eğitim alan kız öğrencilerin sayısı da erkekleri geçti. Doktora eğitimi alan yaklaşık 5 bin kişinin yüzde 62’si kız öğrenci. Konuyla ilgili açıklama yapan YÖK Başkanı Dr. Yekta Saraç “Ülkemizdeki kadın öğretim üyesi sayısı Avrupa'nın çok çok üstünde” dedi.