Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Eğitim Sayfamızda birçok defa gündeme getirdiğimiz 'kişiye özel' ilanla akademisyen alımına ilişkin haberlerimiz ses getirdi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) haksız rekabete sebep olan bu uygulamayla ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Artık, profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarının özel şartlarında adaylara ait tez/uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacak. Ayrıca ilanın özel koşulunda belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Yeni YÖK olarak ilk defa hayata geçirdiğimiz ‘YÖK Akademik Kariyer Liyakat’ projemizin tanıtım toplantısında kadro alımlarında eşitsizlikten rahatsız olduğumuzu dile getirmiştik.

Fırsat eşitliğini ve kaliteyi artırmak için yaptığımız düzenleme yürürlüğe girdi. Belirli bir adayı tanımlayan özel şartların yazılmasını engelleyen düzenlemenin adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi. Ayrıca eğitim uzmanları “Kişiye özel” akademik kadro ilanlarının önüne geçildiği sözlü mülakatlar için de bir adım atılması gerektiğini ifade ediyor.