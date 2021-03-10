Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüz yüze eğitimde ilk haftayı değerlendiren Millî Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime katılıma ilişkin önemli mesajlar vermişti. Bakan Selçuk "İlkokullar ve ortaokullarda öğrencilerde yüzde 80'in biraz üzerinde katılım var. Liselerde biraz daha az, yüzde 74 katılım var. Orada sınava hazırlık ya da başka nedenlerin etkili olduğunu düşünüyoruz. Kimseyi 'Okula gelin' diye özellikle davet edip zorlamıyoruz. Bu gönüllü bu konu. Gönüllü olarak insanların yüzde 80-82'sinin katılıyor olması zaten velinin de çocukların da bunu istediğini gösteriyor" demişti.

Eğitimde bir süredir 'gönüllü' olarak yürütülen süreç biraz daha genişliyor. Selçuk, koronavirüs nedeniyle aksayan eğitimin önüne geçmek için okulların 2 Temmuz’a kadar açık olacağını ve ara tatilin olmayacağını söylemişti. MEB, öğrenciler arası fırsat eşitsizliğinin derinleştiği bu süreçte kayıpların telafisi için, yeni bir program üzerinden çalıştığı ortaya çıktı. Bu programa göre, 2 Temmuz’da okulların kapanış zilinin çalması sonrasında, 2 Temmuz ile 31 Ağustos arasında gönüllü okul olacak.

OKULA GELİN ÇAĞRISI

MEB'in “Gönüllü Okul” çalışmasında öne çıkan detaylar şöyle: Okullarından bir yıl uzak olan milyonlarca öğrencinin akademik eksiğinin kalmaması için 2 Temmuz sonrası “gönüllü okul” programı hazırlanıyor. Bu program uzaktan eğitim sürecinde olan eksiklerin giderilmesi için “takviye programı” niteliğinde olacak. Buna göre tüm sınıf düzeylerinde eksikliklere bakılacak. Özellikle bir yıllık eğitim programında bir üst sınıfa geçerken bazı derslerden öğrenilmesi gereken konu ve kazanımları yeterince alamayan öğrencileri kapsayacak. Ya tüm derslerden ya da belli derslerden öğrenciler okula çağrılacak. Burada yine “gönüllülük” esası olacak. Ama eğitimciler, bir yıl boyunca okul yüzü görmeyen milyonlarca öğrencinin bu derslere katılımının yüksek olacağı düşüncesinde.

ÖĞRETMENE EK ÜCRET

Öğretmenlere de isteğe bağlı çalışma planı yapılacak. Gönüllü olarak çalışmak isteyen öğretmenlere bu çalışmanın karşılığında ayrıca ücret ödenecek. Gönüllü okul uygulaması büyük ihtimalle yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı 31 Ağustos’a kadar devam edecek.