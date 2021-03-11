Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.
İstanbul Gedik Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak
11.03.2021 - 05:56 | Son Güncelleme: 11.03.2021 - 05:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü, 5 öğretim üyesi alınacağını duyurdu.
Etiketler : İstanbul Gedik Üniversitesi,
773762 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/773762.aspx
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