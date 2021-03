Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Değerlendirmelerde bulunan Yücel "Türkiye'nin özellikle zorunlu olarak çok önem vermesi gereken bir konu. Çünkü Türkiye'nin her yerine fırsat eşitliğini sağlamamız lazım" ifadeleri kullandı.

Geleceğin en önemli mesleklerinden birisinin eğitim teknologları olabileceğine, salgın sürecinde de bir an önce her okula eğitim teknologlarının atanması gerektiğine işaret eden Yücel şunları söyledi: Çünkü pandemi ile birlikte her şey değişti. Yani uzaktan öğretim, dijital eğitim, online eğitim, online üniversite bunlar zaten dünyada öteden beri var. Türkiye'de en büyük açık öğretim üniversitesi dediğimiz Eskişehir'deki okulumuz, dünyada en büyüklerden biri. Türkiye'de henüz ortaokullarda, liselerde özel sektör tarafından açılan online bir üniversite, online bir lise, online ortaokul henüz yok. Bunların da bir an önce olması lazım. Türkiye uzaktan öğretim alanında büyük tecrübeye sahip.

Eğitime teknolojinin mutlaka konulması, uygulamanın içinde öğretimin yapılması gerektiğini vurgulayan Yücel, üniversitelerde "Öğrencilere şu müfredatı veriyorum" anlayışından ziyade daha elastiki bir program olması gerektiğini ifade etti.