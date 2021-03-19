Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını tüm sektörleri etkilediği gibi eğitim ve öğretimi de etkiledi. Salgının küresel pandemi ilan edildiği 2020 yılının bahar yarıyılında tüm eğitim kurumlarında derslere uzaktan online olarak devam edildi. Pandemi uzadıkça etkili ve güçlü uzaktan eğitim sisteminin önemi de bu dönemde ortaya çıktı.

Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) geçtiğimiz yıl iş birliğine gitti. Bu bağlamda Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu hazırlandı, “Güvenli Kampüs” belgelendirme modeli geliştirildi.

Üniversiteler için başlatılan “Güvenli Kampüs” belgelendirmesi için TSE’ye başvuran Lokman Hekim Üniversitesi, denetimleri başarıyla geçti. Güvenli Kampüs belgesini almaya hak kazanan Lokman Hekim Üniversitesi, Ankara’daki üniversiteler arasında üçüncü olurken, Türkiye’de ise belgeye hak kazanan üniversiteler arasında beşinci oldu.

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Gümüşel, Güvenli Kampüs Belgesini TSE Genel Sekreteri Aykut Kırbaş’tan aldı.