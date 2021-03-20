Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eğitim-Bir-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada “Eğitim-Bir-Sen olarak Millî Eğitim Bakanlığına başvurarak sınav takvimi gözetilerek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav (LGS) konu içeriklerinin somut ve net bir şekilde açıklanmasını talep ettik. Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav, 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu henüz yayımlanmamışken Millî Eğitim Bakanı, katıldığı bir televizyon programında sınavda Türkçe dersinde dil bilgisi konularından soru sorulmayacağını ifade etmiştir” denildi. Belirsizlik ortamının oluştuğunun belirtildiği açıklamada şunlar yer aldı: Kamuoyu tepkisi dikkate alındığında belirsizliğin giderilmemesinin, aynı olumsuz sonuçların 2021 yılında LGS sınavına girecek öğrencilerde de meydana gelmesi ihtimalini artırmaktadır. Bakanlık, LGS konu içeriklerini somut ve net bir şekilde resmi olarak açıklamalıdır.