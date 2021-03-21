Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır.
İstinye Üniversitesi 61 akademik personel alacak
21.03.2021 - 09:10 | Son Güncelleme: 21.03.2021 - 09:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstinye Üniversitesi Rektörlüğü, 61 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 03 Nisan 2021.
Etiketler : istinye üniversitesi,
776178 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/776178.aspx
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