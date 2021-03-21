Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak
21.03.2021 - 09:34 | Son Güncelleme: 21.03.2021 - 09:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, 4 öğretim görevlisi alınacağını duyurdu.
Etiketler : İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi,
776188 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/776188.aspx
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