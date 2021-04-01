Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.
Avrasya Üniversitesi 27 akademik personel alacak
01.04.2021 - 06:21 | Son Güncelleme: 01.04.2021 - 06:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü, 27 akademik personel alacağını duyurdu.
Etiketler : Avrasya Üniversitesi,
778967 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/778967.aspx
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