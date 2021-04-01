Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik”te aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacak.
Ankara Bilim Üniversitesi 12 akademik personel alacak
01.04.2021 - 06:48 | Son Güncelleme: 01.04.2021 - 06:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğü, 12 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 15 Nisan 2021.
Etiketler : Ankara Bilim Üniversitesi,
778969 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/778969.aspx
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