Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Milli Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" konulu kararı çerçevesinde 200 (iki yüz) sözleşmeli personel temini yapılacak.
Milli Savunma Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak
03.04.2021 - 13:13 | Son Güncelleme: 03.04.2021 - 13:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) 200 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Etiketler : Milli Savunma Üniversitesi,
779556 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/779556.aspx
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