Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacak.
Antalya AKEV Üniversitesi 22 akademik personel alıyor
07.04.2021 - 08:25 | Son Güncelleme: 07.04.2021 - 08:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü, 22 akademik personel alacağını duyurdu.
Etiketler : Antalya AKEV Üniversitesi,
780570 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/780570.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER