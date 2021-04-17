Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Merkez Şahinbey ilçesinde yer alan ve 1970 yılında inşa edilen okulda, 1.000 metrekarelik kapalı alanıyla 450'si Suriyeli olmak üzere yaklaşık 1.100 öğrenciye kucak açıyor. Son dönemlerde ciddi bir değişim dönüşüme giren okulda, öğretmenlerin çabaları sonucu hemen her bölüm öğrencilerin yararlanacağı alana çevrildi. Arşiv olarak kullanılan yer 2016'da tasarım ve beceri atölyesine, atıl durumdaki alan toplantı salonuna, depo zekâ oyunları sınıfına, kalorifer kazan dairesinin bir bölümü de spor odasına dönüştürüldü. Okulda, özel eğitim öğrencilerine de ev ortamı ve rahatlığında bir sınıf oluşturuldu. Öğretmenler tarafından okul duvarlarının ve sıraların rengârenk boyanmasıyla okul âdeta cıvıl cıvıl bir yapıya kavuştu.