Ege Üniversitesi’nde geliştirilen yenilikçi sistem, göğüs kanserinin erken dönemde risk analizini radyasyonsuz ve temas gerektirmeden yapabiliyor. Mamografinin tamamlayıcısı olarak tasarlanan cihaz, yapay zekâ ile düşük, orta ve yüksek risk gruplarını belirleyebiliyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK- Ege Üniversitesi (EÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Engin’in yürütücülüğünde, göğüs kanserinin erken dönemde risk analizini yapmaya yönelik radyasyonsuz ve temas gerektirmeyen yenilikçi görüntüleme sistemi geliştirildi.

Sistemin mamografinin yerine geçmekten ziyade tamamlayıcı bir tarama aracı olarak tasarlandığını vurgulayan Prof. Dr. Engin, “Cihazımız, mamografinin tespit etmekte zorlandığı erken evre vakalarda ve göğüs dokusu yoğun olan genç kadınlarda risk analizi yapmayı hedeflemektedir. Yoğun göğüs dokusu, mamografide kontrastı düşürdüğü için teşhis başarımını olumsuz etkileyebilmektedir. Sıkıştırma işlemine gerek kalmadan 360 derece dönerek termal ve optik kökenli fizyolojik değişimleri izlemektedir. Elde edilen görüntüler yapay zekâ algoritmalarıyla analiz edilerek, hastalar düşük, orta ve yüksek risk gruplarına ayrılmaktadır. Radyasyon içermemesi sayesinde özellikle hamileler ve düzenli takip gerektiren hastalarda her dönemde güvenle görüntüleme yapılabilecektir” dedi.

