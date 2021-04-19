Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddesine göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere ilanda belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alımı yapacak.

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