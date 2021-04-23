Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim görevlisi alınacak.
Kastamonu Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak
23.04.2021 - 12:33 | Son Güncelleme: 23.04.2021 - 12:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : kastamonu üniversitesi,
785022 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/785022.aspx
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