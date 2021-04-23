Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre araştırma görevlisi alınacak.
İstinye Üniversitesi 11 araştırma görevlisi alacak
23.04.2021 - 12:43 | Son Güncelleme: 23.04.2021 - 12:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstinye Üniversitesi Rektörlüğü, 11 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : İstinye Üniversitesi,
785024 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/785024.aspx
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