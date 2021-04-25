Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na; 10/07/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”, 09/11/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi” hükümleri uyarınca akademik personel alınacak.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak
25.04.2021 - 10:27 | Son Güncelleme: 25.04.2021 - 10:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi,
785459 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/785459.aspx
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