Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Yüz yüze eğitimin başlayacağı üniversitelerde öğrenim görecek kız ve erkek öğrencilerin kaldığı yurtlarda hummalı bir çalışma yürütülüyor 2020-2021 ve 2021-2022 akademik yıllarında, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler için yarına kadar yurt başvuruları sürerken binalar ve sosyal alanlarda da Covid-19 tedbirlerine yönelik tedbirler alınıyor. Yaşayacakları alanlar sürekli dezenfekte edilerek temizlenen yurtlar, uyarı levhaları ve görsellerle de donatılıyor. Hijyen şartlarını sağlayacak materyallerin de yurt yönetimlerince temin edilmesine yönelik hazırlıklar sürüyor. Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak “Ailelerimiz çok rahat olsun. Öğrencilerimizin her türlü takibi yapılacak” dedi.

Öğrenci yurtlarında yeni dönem başvuruları başladı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurtlarının yeni dönem başvurularının başladığını açıkladı.