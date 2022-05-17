Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitenin Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi alacak
17.05.2022 - 17:13 | Son Güncelleme: 17.05.2022 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
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861672 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/861672.aspx
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