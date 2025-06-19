Bakan Tekin: Robot değil çocuk yetiştiriyoruz

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Dönem Sonu Faaliyet Haftası” dolayısıyla Ankara’da Şehit Onur Doğan İlkokulunu ziyaret etti.

MAHMUT ÖZAY - Burada öğrencilerle bir araya gelen Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, halat çekme yarışmasında öğrencilere eşlik etti.

Tekin “Çocuklarımızın hem çocukluğunu yaşadıkları hem de okulda öğrendiklerini gündelik hayatta beceriye dönüştürebildikleri bir eğitim sistemi organize ediyoruz. Bunu yaparken de çocuklarımız, çocukluklarını yaşasın istiyoruz. Robot yetiştirmiyoruz, çocuk yetiştiriyoruz” dedi.