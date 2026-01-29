Bartın Üniversitesi (BARÜ) öncülüğünde, farklı üniversitelerin ortaklığıyla, askerî kara araçlarına yönelik ‘hibrit kompozit zırh’ sistemi geliştirildi.

MAHMUT ÖZAY - BARÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök’ün yürütücülüğünde hazırlanan “Askerî Kara Araçlarına Yönelik Yeni Bir Eklemeli Hibrit Lamine Kompozit Zırh Sistemi” başlıklı çalışma, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Çalışma kapsamında eklemeli zırh modeline uygun olarak hibrit lamine kompozit malzemeler bir araya getirildi.

Üniversite-sanayi iş birliğiyle geliştirilen zırh sisteminin balistik testleri ROKETSAN Elmadağ tesislerinde yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya “Bu çalışma üniversitemizle savunma sanayi iş birliğine güzel bir örnek” dedi.



