Uluslararası Balkan Üniversitesi, öğrencilerinin Birleşik Krallık ve AB’deki denklik süreçlerini sorunsuz tamamlaması için yeni iş birlikleri başlattı.

Yurt dışında eğitim alan gençler için denklik oldukça önemli bir konu. Pek çok öğrenci üniversite seçimlerini bu kriteri göz önünde bulundurarak yapıyor.

Üniversiteler bu konuda çeşitli iş birliklerine giderek öğrencilerinin süreci en profesyonel ve sorunsuz şekilde halletmesini amaçlıyor.

Kuzey Makedonya’da eğitim veren Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) bu konuda öğrencilerine destek olmak adına yeni iş birlikleri imzaladı.

İş birlikleri; neticesinde Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği’ndeki denklik süreçlerinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi amaçlanıyor.

Rektör Prof. Dr. Lütfi Sunar, denklik süreçlerinin bireysel başvurular üzerinden yürütüldüğünü ancak üniversitelerin bu noktada aktif destek sağlamasının büyük önem taşıdığını belirtti.



Haberle İlgili Daha Fazlası