MEB, yabancı dil eğitimini desteklemek için A1-C1 seviyeleri içeren yerli ve millî DİLİM Platformu’nu kullanıma açtı. Platform yapay zekâ asistanlarıyla güçlendirilecek.

ESMA ALTIN ANKARA - Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde dijitalleşme adımları kapsamında her dönem yeni projeler hayata geçiriyor. Bu çalışmalardan biri de yabancı dil alanında yerli ve millî imkânlarla geliştirilen DİLİM Platformu.

FARKLI YAŞ GRUPLARINI DESTEKLİYOR

Erişime açılan DİLİM’in İngilizce bölümünde 7-10, 11-15 ile 16 ve üzeri yaş gruplarına yönelik A1-A2, B1-B2 ve C1 seviyeleri kullanıma sunuldu. Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni standartlarına uygun yapıdaki platform; okuma, yazma, konuşma, dinleme, kelime ve dil bilgisi becerilerini destekliyor.

2026’DA YAPAY ZEKÂ ASİSTANI DA GELECEK

Platform, kullanıcı deneyimini güçlendirmek ve öğrenme süreçlerini daha etkili hâle getirmek amacıyla öğretmen ve veli modülleriyle de genişletildi. Ayrıca platform için yapay zekâ destekli asistanlar geliştirilerek bu yenilikçi özelliğin 2026’nın ilk yarısında kullanıcılarla buluşturulması planlanıyor.

DİLİM platformuna “dilim.eba.gov. tr” adresinden veya mobil cihazlar üzerinden erişim sağlanabiliyor.

