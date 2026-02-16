Bursa'da bisikletiyle seyir halindeyken dengesini kaybedip düşen 71 yaşındaki Remzi G. hastaneye kaldırıldı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye toplam 12 bin 875 lira idari para cezası kesildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 71 yaşındaki Remzi G., bisikletiyle ilerlediği sırada kontrolünü kaybederek yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

1,91 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Hastanede yapılan muayenede Remzi G.’nin 1,93 promil alkollü olduğu tespit edildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri tarafından alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından Remzi G.’ye toplam 12 bin 875 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

