Dengesini kaybedip düştü! 71 yaşındaki sürücünün alkol oranı şaşkına çevirdi
Bursa'da bisikletiyle seyir halindeyken dengesini kaybedip düşen 71 yaşındaki Remzi G. hastaneye kaldırıldı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye toplam 12 bin 875 lira idari para cezası kesildi.
3. Sayfa 51 dk önce
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 71 yaşındaki Remzi G., bisikletiyle ilerlediği sırada kontrolünü kaybederek yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
1,91 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Hastanede yapılan muayenede Remzi G.’nin 1,93 promil alkollü olduğu tespit edildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polis ekipleri tarafından alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından Remzi G.’ye toplam 12 bin 875 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
