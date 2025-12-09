Adana’da bisiklet süren 12 yaşındaki bir çocuğu darp ettiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Darp raporu alan çocuğunun saldırıya uğradığı anları arkadaşı videoya kaydederken, saldırganlar “Çocuk kendi düştü” dedi.

Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’nde iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte sokakta bisiklet süren 12 yaşındaki Ç.A.D., tanımadığı 2 kişinin saldırısına uğradı. Küçük çocuğun saldırıya uğradığı anları videoya kaydeden arkadaşı duruma tepki gösterdi.

Bisiklet süren çocuğu darp ettiler

DARP RAPORU ALDI

Darp raporu alan Ç.A.D. saldırganlardan şikayetçi oldu. Şikayet sonrasında C.Y. (24) ve A.T. (34) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Saldırganlar gözaltına alındı

“BİR ŞEY YAPMADIK”

Saldırganlar çocukları "Bisiklet sürmeyin" diyerek uyardıklarını belirterek “Akrobatik hareketler yapıyordu, biz bir şey yapmadık, kendisi düştü" savunmasını yaptı. Saldırganlardan A.T. serbest bırakıldı, C.Y.'nin ise işlemleri sürüyor.

