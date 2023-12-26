26 Aralık 2023 07:39 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 07:41

Okullarda ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yeni esaslar getiren Millî Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve liselerde, “ülke genelinde”, “il ve ilçe genelinde” ve “okul genelinde” olmak üzere üç farklı ortak yazılı sınav yapılacağını açıklamıştı.

Bu doğrultuda ülke genelindeki ilk ortak yazılı sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için bugün, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için yarın yapılacak.

Bakanlıkça hazırlanan sorular, sınav günü okullara teslim edilecek ve sınav okul tarafından yapılacak. Sınav sonrası öğrenci cevap kağıtları değerlendirilmek üzere, il ölçme değerlendirme merkezlerine gönderilecek.

Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere bakanlık tarafından ülke, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak.

Sorular, bakanlığın ücretsiz olarak dağıttığı ders kitapları esas alınarak hazırlanacak. Ülke veya il ve ilçe genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar zorluk ve kapsam açısından okullarda yapılan diğer yazılı imtihanlar gibi olacak ve öğrencilerin değerlendirilmesinde kullanılacak. Eksik öğrenme görülen konu ve kazanımlar için ders içerisinde telafi değerlendirmeleri yapılacak.