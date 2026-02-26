Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa’da resmî dil olma yolunda
Almanya ve İsviçre’deki eğitim sisteminde Türkçenin köken dil statüsü için çalışma yürütülürken, TEKNOFEST ruhu yurt dışındaki Türkçe eğitim alan öğrencilere de taşınacak.
- Türkçenin Avrupa'da akredite edilerek resmî not sistemine işlenebilen bir dil haline gelmesi hedefleniyor.
- ÖSYM, uluslararası geçerliliği olan, TOEFL benzeri bir Türkçe sınav modeli üzerinde çalışıyor ve ALTE akreditasyon süreçleri devam ediyor.
- Yurt dışında yaşayan Türk öğrencilere yönelik "Ülkem Yanımda" adlı çevrim içi Türkçe ve Türk kültürü platformu devreye alındı.
- Gelecekte yapay zeka destekli konuşma uygulamaları ve bir yapay zeka robotu sistemi oluşturulması planlanıyor.
- Yurt dışında bilim ve teknoloji atölyeleri kurularak TEKNOFEST ruhunun yaygınlaştırılması amaçlanıyor.
ESMA ALTIN - Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Meclis’te Türkçenin Avrupa’daki yolculuğu ve yeni hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Ökten, “Bakanlık olarak, Türkçenin Avrupa’da akredite edilen ve resmî not sistemine işlenebilen bir dil hâline gelmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
TÜRKÇE TOEFL SINAVI
ÖSYM’nin Türkçe için uluslararası geçerliliği olan, TOEFL benzeri bir sınav modeli üzerinde çalıştığını ifade eden Ökten, ALTE akreditasyonunun 16 yaş üstü için alındığını, 7–16 yaş grubuna yönelik sürecin ise tamamlanmak üzere olduğunu aktardı.
Almanya’da, İsviçre’nin Cenevre bölgesinde Portekizcenin bu statüsü gibi, Türkçenin de benzer bir kabul görmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Faruk Berat Akçeşme de “Ülkem Yanımda” adlı çevrim içi Türkçe ve Türk kültürü platformunun devreye alındığını açıkladı. Platform sayesinde 11 ülkede 110 öğretmenle 2 bin 300 öğrenciye ulaşıldığını kaydetti.
YAPAY ZEKÂ DESTEĞİ
İlerleyen zamanlarda da yapay zekâ destekli konuşma uygulamalarının yer alacağını belirten Akçeşme, “Bir yapay zekâ robotu sistemi oluşturacağız. Yakın gelecekte öğrencilerimize sunabileceğimiz platformlar olacak” bilgisini paylaştı.
TEKNOFEST RUHUYLA
Yurt dışında bilim ve teknoloji atölyeleri kurulması planlandığını dile getiren Akçeşme, “Özellikle, Türkiye’deki TEKNOFEST heyecanını hem çeşitli ülkelerdeki soydaşlarımızla hem de ‘gönül coğrafyası’ diye adlandırdığımız coğrafyadaki öğrencilerle paylaşmak ve büyütmekle alakalı bir gayretimiz olacak” diye konuştu.