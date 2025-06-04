Üniversiteden kaçış! YKS başvurusu bir yılda 560 bin kişi azaldı 

“Diplomalı işsiz” olmaktan korkan gençler, niteliksiz bir üniversitede okumak yerine iş hayatına 4 yıl erken atılıyor.

MAHMUT ÖZAY - Merakla beklenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) bu yıl yapılan başvuru sayısı açıklandı. Geçen sene 3 milyon 120 bin 870 adayın başvurduğu 21-22 Haziran’da yapılacak YKS’ye bu yıl 2 milyon 560 bin 640 kişinin başvurduğu ortaya çıktı.

Bunlardan 1 milyon 375 bin 383’ünü kız, 1 milyon 185 bin 257’si ise erkek aday. Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) başvuran aday sayısı 1 milyon 721 bin 52, Yabancı Dil Testi’ne (YDT) başvuranların sayısı ise 215 bin 447. Adaylardan bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında okuyan öğrenci sayısı 831 bin 487. Bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra geçmişte herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeyen aday sayısı ise 1 milyon 102 bin 955.

ÜNİVERSİTE MEZUNİYETİ SIRADANLAŞTI

Başvuran sayısında geçen seneye kıyasla 560 bin 230 azalma görüldü. Bu durumu gazetemize değerlendiren eğitim uzmanı Salim Ünsal, şu tespitlerde bulundu:

■ Barajların kaldırılmasıyla yaşanan başvuru motivasyonunun ateşinin düşmesi.

■ Üniversite eğitiminin ekonomik olarak aileyi zorlayacak bir boyuta ulaşması.

■ Akademik eğitimin niteliğine ilişkin olumlu algının kaybolmaya başlaması.

■ Diplomalı işsizlik oranlarındaki artış ve üniversite mezuniyetinin sıradanlaşmaya başlaması.

■ Lise son sınıftaki aday sayısının günden güne düşmesi.

■ Artan sınav oturum ücretleri.





"GERÇEKLE YÜZLEŞTİLER"

Eğitim danışmanı Muhammet Tosun gazetemize yaptığı açıklamada YKS’ye 560 bin başvurunun azalmasını değerlendirirken bunun bir çok sebebi olduğunu söyledi: Barajın kaldırılmasıyla kamuoyunda oluşan ‘üniversiteyi kolay kazanma’ algısı barajsız yapılan sınavların sonuçlarıyla yerini gerçekle yüzleşmeye bırakmış durumda. Nitelikli bölüm ve üniversiteleri kazanmak için barajlı sistemle barajsız sistem arasında bir fark söz konusu değil çünkü. Sınav ücretinin yükselişi de bir diğer önemli husus. YKS’ye girmeyi alışkanlık edinmiş bir grubun yanında üniversite öğrencisi ya da mezunu olan ara ara şansını deneyen de bir kitle vardı. Bu kitlede de sınav ücreti sebebiyle ciddi azalma olduğu görülüyor. Diğer yandan kontenjanı şişen ve mezununun gün geçtikçe itibar kaybettiği üniversiteye eğitimine karşı da oluşmuş bir ön yargının hatırı sayılır bir katkısı var diyebiliriz. Sınava başvurunun azalması asıl rekabetin oluştuğu 400-500 bin öğrenci açısından çok ciddi bir anlam ifade etmez ama çok geri sıralamalardaki adaylar için bir avantaj olduğu söylenebilir.