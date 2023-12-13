Üniversitelerde öğretmenler ders verecek

13 Aralık 2023 06:09 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 06:13

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Göreve geçtiğimiz aylarda başlayan İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Beykoz’da gazetecilerle buluştu. Son günlerde gündeme gelen ‘sınıf annesi’ konusuna değinen Yentür “Yasaklandı ve o iş bitti” dedi. Yentür’ün açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

SINIF ANNESİ BİTTİ

Bu uygulamanın basında başka isimlerle devam edildiğini duyuyoruz. Kesinlikle kabul edilemez. Bunun kararı net verilmiş. Bize böyle şikâyet geldiğinde de gerekli adımları atacağız. Sınıf annelerinin kaldırılmasından toplumda genel bir memnuniyet var. Elbette, annelerimizin fedakârlığı çok kıymetli ve değerli ama sınıf annesi dediğiniz zaman bunun hangi şartta belirlendiği, çerçevesinin ne olduğuyla ilgili kimsenin bilgisi yok.



Murat Mücahit Yentür, arkadaşımız Mahmut Özay’a konuştu.

ÖĞRETMENE YENİ GÖREV

Geçtiğimiz haftalarda 14 eğitim fakültesinin dekanı ile yaptığımız toplantıda, yükseköğretim kurumlarıyla müdürlüğümüz arasında iş birliği ve protokol yapma kararı alındı. Üniversitelerden yetkin akademisyenler okula gelecek, her branştan öğretmenlerimiz ise eğitim fakültesindeki öğrenci ve akademisyenlere tecrübelerini aktaracaklar.

MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ

Dünyadaki değişim eskiye oranla çok daha hızlı. Eğitim öğretimin temel amacı ise çocuklarımızı geleceğe hazırlamak. Bu sebeple bilginin geliştiği ve değiştiği çağda müfredatın değişmesinden daha doğal bir karar olamaz.

‘İSTANBUL MEKTEBİ’ YOLDA

Altı ay sürecek programda geziler, çeşitli aktivite, söyleşi ile sunumlar olacak ve İstanbul üzerine çalışmış önemli isimler öğretmenlerimizle bir araya gelecek. Böylece İstanbulluluk bilincinin oluşması sağlanacak.