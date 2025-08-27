Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
YÖK'ten depremzede öğrenciler kararı! 'Özel öğrencilik' hakkı bir yıl daha uzatıldı

YÖK'ten depremzede öğrenciler kararı! 'Özel öğrencilik' hakkı bir yıl daha uzatıldı

Eğitim Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), depremzede öğrencilerin "özel öğrencilik" hakkını bir yıl daha uzattı. YÖK Başkanı Erol Özvar "Özel öğrencilik hakkının bir yıl süreyle uzatılmasına karar verdik. Özel öğrencilik hakkından yararlanan depremzede öğrencilerimize bu müjdeyi vermek isterim" dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), depremzede öğrencilere tanınan "özel öğrencilik" hakkının bir yıl daha uzatıldığını bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınan kararla depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere talepleri halinde özel öğrencilik verilmesinin kararlaştırıldığı ve kararın 2023-2024 ve 2024-2025 akademik yıllarında geçerli olduğu hatırlatıldı.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun, depremzede öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için özel öğrencilik hakkının bir yıl daha uzatılmasına karar verdiği belirtildi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, NSosyal'den yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Depremzede öğrencimiz Emre, sosyal medya üzerinden depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere tanıdığımız özel öğrencilik hakkının uzatılmasını talep etti. Bugünkü Yürütme Kurulumuzda bu konuyu görüşmüş ve karara bağlamıştık. Özel öğrencilik hakkının bir yıl süreyle uzatılmasına karar verdik. Özel öğrencilik hakkından yararlanan depremzede öğrencilerimize bu müjdeyi vermek isterim."

