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10 ülke katılacak, merkez Bakü olacak! Temiz enerji için bölgesel iş birliği

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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10 ülke katılacak, merkez Bakü olacak! Temiz enerji için bölgesel iş birliği
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin de üye olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’na (EİT) üye ülkeler rüzgâr ve güneş için iş birliği yapacak.

HABER MERKEZİ ANKARA - Rüzgâr ve güneş gibi temiz enerji kaynaklarının kullanımının artırılması için yapılacak iş birliği kapsamında, merkezi Azerbaycan’ın başkenti Bakü olan, ‘Temiz Enerji Merkezi’ kurulması da kararlaştırıldı ve bu kararla ilgili anlaşma TBMM Başkanlığına sunuldu.

Anlaşmaya, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (EİT) üyeleri olan Türkiye, Azerbaycan, İran, Pakistan, Afganistan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan imza attı. Anlaşmanın gerekçesinde, EİT’nin 8 milyon kilometrekarelik alana ve bugün itibarıyla yaklaşık 500 milyon nüfusa hitap eden ekonomik ağırlıklı bir bölgesel teşkilat hâline geldiği hatırlatıldı ve EİT bölgesinde temiz enerji merkezi kurulmasının, bölgedeki enerji güvenliği, verimli enerji kullanımı ve iklim değişikliği ile mücadele ihtiyaçlarının karşılanması açısından önemli olduğu vurgulandı. Karara göre üye ülkeler her türlü desteği verecek ve EİT bölgesindeki düşük karbon proje faaliyetlerine yardımcı olmak için mali ve teknik kaynaklan harekete geçirecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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