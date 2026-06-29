Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nden 70 milyon dolarlık av tüfeği ihracat ediliyor. 2 bin 700 nüfuslu bu mahalle, ihracatta 20 ili geride bırakarak Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunuyor.

Toros Dağları'nın eteklerinde kurulu Huğlu Mahallesi, kırsal kimliğine rağmen savunma sanayisine yönelik üretim altyapısıyla dikkati çekiyor. Yaklaşık 100 yıllık tüfek imalat geleneğinin sürdürüldüğü mahallede yılda 100 binin üzerinde av tüfeği üretiliyor. Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ile 20'ye yakın firma, mahallede faaliyet gösteriyor.

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İHRACATTA 20 İLİ GERİDE BIRAKTI

Türkiye İhracatçılar Meclisinin 2025 yılı verilerine göre, 59,5 milyon dolar ihracatıyla 62. sırada yer alan Iğdır'ı sırasıyla Erzincan, Sinop, Yozgat, Erzurum, Tokat, Van, Kırıkkale, Ağrı, Siirt, Bartın, Batman, Hakkari, Muş, Bitlis, Ardahan, Bingöl, Kars, Tunceli ve 104 bin dolar dış ticaret rakamıyla Bayburt izledi. Huğlu Mahallesi ise 70 milyon dolarlık ihracatıyla bu 20 ili geride bıraktı.

2 bin 700 nüfuslu mahalleden Türkiye ekonomisine 70 milyon dolarlık katkı

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık, 1962'de 126 ortakla kurulan kooperatifin bugün 350 ortak ve 500 çalışanla üretimini sürdürdüğünü söyledi.

Küçük atölyelerde başlayan imalat sürecinin modern üretim tesislerine dönüştüğünü anlatan Tanık, şöyle konuştu:

"Bugün mahalle kişi başına düşen ihracatta Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Huğlu Mahallemiz 2 bin 700 nüfusa sahip. Huğlu'da kooperatif ve 20'ye yakın büyük firma yılda 70 milyon dolarlık ihracat yapıyor. Bu da kişi başına yaklaşık 25 bin dolara tekabül ediyor. Huğlu, örnek alınması gereken bir kasaba. Kooperatifiyle, büyük firmalarıyla, savunma sanayisi, lisesiyle ve üniversitesiyle Türkiye'ye yayılması gereken örnek bir kasaba."

2 bin 700 nüfuslu mahalleden Türkiye ekonomisine 70 milyon dolarlık katkı

30 FARKLI SİLAH TİPİNDE 200'DEN FAZLA MODEL

Naci Tanık, mahallede 30'dan fazla farklı tip silah üretildiğini ifade ederek, "Bunların kalibresiyle, yapısıyla, müşterinin istemiş olduğu modelle beraber 250-300'e yakın model üretebiliriz. Yani 30 farklı silah tipinde 200'den fazla model." dedi.

Tanık, ürettikleri silahlar arasında Ovis keskin nişancı tüfeği ve Mohaç makineli tabancanın bulunduğunu belirtti. Mahallede Selçuk Üniversitesi Huğlu Meslek Yüksekokulu ile Savunma Sanayi AR-GE Lisesi'nin bulunduğunu belirten Tanık, dışarıdan günlük gelenlerle sektörde çalışan sayısının 1500'e ulaştığını söyledi.

2 bin 700 nüfuslu mahalleden Türkiye ekonomisine 70 milyon dolarlık katkı

Tanık, mahallede savunma sanayisine yönelik önemli projelerde ana ve alt yüklenici firmaların da yer aldığını sözlerine ekledi. Huğlu Mahalle Muhtarı Cihangir Sandal da mahallede yaşayanların çoğunun geçimini bu sektörden sağladığını belirtti.

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